Дортмундская "Боруссия" намерена сохранить Беллингема

Теги челсиборуссия дортмундджуд беллингем

Дортмундская "Боруссия" намерена сохранить Беллингема

Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" не собирается продавать английского полузащитника Джуда Беллингема, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляет лондонский "Челси". Впрочем, в "Боруссии" считают хавбека неприкасаемым.

17-летний Беллингем в нынешнем сезоне провел за "Боруссию" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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