Дортмундская "Боруссия" намерена укрепить полузащиту игроком "Жироны"

Хавбек "Жироны" Педро Порро может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Как сообщает Mundo Deportivo, подписать 19-летнего игрока желает дортмундская "Боруссия". "Шмели" согласны выплатить клаусулу футболиста, которая составляет 50 миллионов евро.

Соглашение молодого испанца с клубом рассчитано до лета 2023 года. В этом сезоне Порро провел 24 матча, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.

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