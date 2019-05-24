Дортмундская "Боруссия" намерена усилиться нападающим "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии", сообщает Bild.

По сведениям издания, купить опытного хорвата советует "шмелям" консультант клуба Маттиас Заммер.

33-летний Манджукич в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 33 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее "Боруссия" уже оформила переходы Нико Шульца, Торгана Азара и Юлиана Брандта.

Не пропустите: Азар прокомментировал переход в дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru