Дортмундская "Боруссия" намерена усилиться нападающим "Ювентуса"

Теги боруссия дортмундювентусмарио манджукичтрансферы

Дортмундская "Боруссия" намерена усилиться нападающим "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии", сообщает Bild.

По сведениям издания, купить опытного хорвата советует "шмелям" консультант клуба Маттиас Заммер

33-летний Манджукич в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 33 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее "Боруссия" уже оформила переходы Нико Шульца, Торгана Азара и Юлиана Брандта

Не пропустите: Азар прокомментировал переход в дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кайо Панталеао в "Краснодаре"! "Быки" купили "Барриоса на минималках", который порвал Португальскую лигу и может стать звездой РПЛ

Кайо Панталеао в "Краснодаре"! "Быки" купили "Барриоса на минималках", который порвал Португальскую лигу и может стать звездой РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов