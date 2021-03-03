Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в Испании

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к марокканскому нападающему "Севильи" Юссефу Эн-Несири, сообщает Eurosport.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Боруссии" Эн-Несири может заменить норвежского форварда Эрлинга Холанда, которым интересуются топ-клубы.

В нынешнем сезоне 23-летний Эн-Несири провел за "Севилью" 36 матчей во всех турнирах и забил 17 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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