Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в ПСВ

Фото инстаграм Дониэлла Малена

Дортмундская "Боруссия" включилась в борьбу за нападающего ПСВ Дониэлла Малена, сообщает журналист Николо Скира.

"Шмели" стали пятым претендентом на 22-летнего футболиста после "Барселоны", "Ливерпуля", "Ювентуса" и "Милана".

"Боруссия" ищет нового форварда в связи с потенциальным уходом Эрлинга Холанда, который выбирает между "Реалом" и "Барселоной".

В текущем сезоне Мален сыграл за ПСВ 39 матчей, забил 23 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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