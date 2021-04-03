Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в ПСВ

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Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в ПСВ

Фото инстаграм Дониэлла Малена

Дортмундская "Боруссия" включилась в борьбу за нападающего ПСВ Дониэлла Малена, сообщает журналист Николо Скира.

"Шмели" стали пятым претендентом на 22-летнего футболиста после "Барселоны", "Ливерпуля", "Ювентуса" и "Милана".

"Боруссия" ищет нового форварда в связи с потенциальным уходом Эрлинга Холанда, который выбирает между "Реалом" и "Барселоной".

В текущем сезоне Мален сыграл за ПСВ 39 матчей, забил 23 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: Украинский вратарь попал в сферу интересов "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru
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