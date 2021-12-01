Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в Серии А
Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к сербскому нападающему флорентийской "Фиорентины" Душану Влаховичу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру серба в качестве возможной замены норвежцу Эрлингу Холанду, которым интересуются топ-клубы. Впрочем, приобрести Влаховича будет непросто, так как игроком также интересуются "Ювентус" и "Тоттенхэм".
В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 15 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Влахович стал рекордсменом "Фиорентины". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20