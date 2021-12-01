Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в Серии А

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к сербскому нападающему флорентийской "Фиорентины" Душану Влаховичу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру серба в качестве возможной замены норвежцу Эрлингу Холанду, которым интересуются топ-клубы. Впрочем, приобрести Влаховича будет непросто, так как игроком также интересуются "Ювентус" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 15 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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