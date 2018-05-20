Дортмундская "Боруссия" нашла замену Папастатопулосу

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Дортмундская "Боруссия" нашла замену Папастатопулосу

Дортмундская "Боруссия" нашла замену защитнику Сократису Папастатопулосу, который близок к уходу в "Арсенал".

Как сообщает Bild, "шмели" летом намерены подписать Абду Диалло из "Майнца". Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что покупку 22-летнего француза уже одобрил будущий главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр.

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