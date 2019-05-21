Дортмундская "Боруссия" нашла замену Пулишичу в "Барселоне"

Вингер "Барселоны" Малком может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии", сообщает AS.

По сведениям издания, "шмели" видят в бразильце замену для Кристиана Пулишича, который летом перейдёт в "Челси".

"Барселона" хочет выручить от продажи 22-летнего футболиста, которым также интересуются клубы АПЛ, 40-50 миллионов евро.

Малком стал игроком "блауграны" прошлым летом. За него заплатили 41 миллион евро. В активе игрока 4 гола и 2 ассиста в 23 матчах.

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