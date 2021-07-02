Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо

Фото инстаграм Дониэлла Малена

Дортмундская "Боруссия" собирается купить этим летом нападающего ПСВ Дониэлла Малена.

По информации журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб хочет, чтобы 22-летний футболист заменил в составе Джейдона Санчо, который продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

"Шмели" уже вступили в переговоры с агентом голландского форварда Мино Райолой.

В прошлом сезоне Мален забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах за ПСВ. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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