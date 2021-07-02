Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо
Фото инстаграм Дониэлла Малена
Дортмундская "Боруссия" собирается купить этим летом нападающего ПСВ Дониэлла Малена.
По информации журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб хочет, чтобы 22-летний футболист заменил в составе Джейдона Санчо, который продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".
"Шмели" уже вступили в переговоры с агентом голландского форварда Мино Райолой.
В прошлом сезоне Мален забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах за ПСВ. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Сити" заработает на трансфере Санчо в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Черчесов не исключил, что Дзюба, Жирков и Кудряшов завершат карьеру в сборной России
-
"Спартак" определился с будущим Гапонова
-
Во Франции собирают подписи за переигровку матча со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020
-
Черчесов объяснил, почему сам не подал в отставку после вылета сборной России с Евро-2020
-
Футболист "Алании" жёстко оскорбил теннисистку Касаткину за поражение на Уимблдоне
Лента новостей
-
Черчесов: "Своё войско оставлять на поле боя я не привык"
-
Официально: Зинович - новый игрок "Локомотива"
-
Черчесов не исключил, что Дзюба, Жирков и Кудряшов завершат карьеру в сборной России
-
"Спартак" определился с будущим Гапонова
-
Во Франции собирают подписи за переигровку матча со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020
-
Черчесов объяснил, почему сам не подал в отставку после вылета сборной России с Евро-2020
-
Легенды "Реала" и "Барселоны" проведут выставочный матч в Израиле
-
В "Крыльях Советов" рассказали о задачах команды на новый сезон
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо
-
Футболист "Алании" жёстко оскорбил теннисистку Касаткину за поражение на Уимблдоне
-
Хабиб назвал двух фаворитов Евро-2020
-
Мбаппе останется в ПСЖ
-
Петреску: "С качествами Кокорина можно было играть в "Реале" или "Барселоне"
-
"Милан" нацелился на шведского хавбека
-
СМИ узнали о готовности Де Брюйне к матчу с Италией
-
Хабиб назвал футболиста, заслужившего "Золотой мяч" в 2021 году
-
Два игрока из РПЛ вошли в итоговую заявку сборной Аргентины на Олимпиаду
-
Моуринью дал прогноз на матчи 1/4 финала Евро-2020
-
ЦСКА расторг контракт с 18-летним защитником
-
Актёр Назаров эпично спародировал Черчесова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20