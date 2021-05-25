Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в АПЛ

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Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в АПЛ

Фото: инстаграм Каллума Хадсона-Одои/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к хавбеку лондонского "Челси" Каллуму Хадсону-Одои, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру футболиста в качестве возможной замены английскому полузащитнику Джейдону Санчо, на которого нацелился "Манчестер Юнайтед". Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата Хадсона-Одои, который получает шесть миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 20-летний Хадсон-Одои провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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