Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в чемпионате Франции

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Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в чемпионате Франции

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к нападающему "Лилля" Джонатану Иконе, сообщает The Times.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро. В составе "Боруссии" Иконе может заменить полузащитника Джейдона Санчо, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед". 

В нынешнем сезоне 22-летний Иконе провел за "Лилль" 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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