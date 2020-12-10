Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в чемпионате Нидерландов

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Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в чемпионате Нидерландов

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к нападающему ПСВ Дониэллу Малену, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает голландца в качестве возможной замены английскому полузащитнику Джейдону Санчо, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед". 

21-летний Мален выступает за ПСВ с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Нидерландов сыграл 6 матчей и забил 1 гол.

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