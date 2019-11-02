Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в "Валенсии"

Дортмундская "Боруссия" готовится к вероятному уходу ведущего вингера Джейдона Санчо, сообщает Marca.

По сведениям издания, "шмели" уже подыскали замену звёздному англичанину. Речь идёт о полузащитнике "Валенсии" Ферране Торресе.

Скауты немецкого клуба уже просматривали игру перспективного испанца, чья рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Торрес сыграл 11 матчей за "Валенсию" и сделал одну голевую передачу.

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