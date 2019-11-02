Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в "Валенсии"
Дортмундская "Боруссия" готовится к вероятному уходу ведущего вингера Джейдона Санчо, сообщает Marca.
По сведениям издания, "шмели" уже подыскали замену звёздному англичанину. Речь идёт о полузащитнике "Валенсии" Ферране Торресе.
Скауты немецкого клуба уже просматривали игру перспективного испанца, чья рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне 19-летний Торрес сыграл 11 матчей за "Валенсию" и сделал одну голевую передачу.
Не пропустите: "Реал" и "Барселона" могут вступить в борьбу за лидера дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
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|Фрайбург
|9
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|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Хоффенхайм
|10
|17
|6
|Боруссия Дортмунд
|9
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|7
|РБ Лейпциг
|9
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|Шальке
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|Байер Леверкузен
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|9
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Кельн
|9
|7
|17
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|9
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|18
|Падерборн
|10
|4