Дортмундская "Боруссия" назвала "Баварии" и "Реалу" цену Пулишича



Дортмундская "Боруссия" не исключает продажу американского полузащитника Кристиана Пулишича, сообщает Sport1.

По сведениям издания, немецкий клуб может расстаться с футболистом, но не меньше, чем за 70 миллионов евро. Сам игрок не прочь сменить клуб и отказался продлевать свой контракт, который истекает через два года. Интерес к американцу проявляют "Бавария" и "Реал".

В прошлом сезоне 19-летний Пулишич провел за "Боруссию" 42 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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