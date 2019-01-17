Дортмундская "Боруссия" назвала ПСЖ цену на Вайгля

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Дортмундская "Боруссия" назвала ПСЖ цену на Вайгля

Дортмундская "Боруссия" готова расстаться с полузащитник Юлианом Вайглем, которым интересуется ПСЖ, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, немецкий клуб оценивает футболиста в 25 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер парижан Томас Тухель. В составе ПСЖ он может заменить хавбека Адриана Рабьо, который летом покинет клуб.

23-летний Вайгль выступает за "Боруссию" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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