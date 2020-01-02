Дортмундская "Боруссия" назвала стоимость Алькасера

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Дортмундская "Боруссия" назвала стоимость Алькасера

Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на нападающего Пако Алькасера, который захотел покинуть клуб после покупки Эрлинга Холанда.

По информации Football Italia, "шмели" оценили испанского бомбардира в 40 миллионов евро.

Напомним, что интерес к 26-летнему форварду проявляет мадридский "Атлетико".

Алькасер выступает за "Боруссию" с лета 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 26 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 42 миллиона евро.

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