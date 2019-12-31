Дортмундская "Боруссия" назвала стоимость Санчо
Дортмундская "Боруссия" готова продать вингера Джейдона Санчо, однако при этом клуб намерен выручить максимально возможную сумму за своего игрока.
По информации The Times, "шмели" будут требовать за англичанина более 117 миллионов евро.
Скорее всего, переход звёздного футболиста в новый клуб состоится летом 2020 года.
В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 24 матча, забил 12 голов и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.
Не пропустите: Санчо выбирает между "Манчестер Юнайтед" и испанскими клубами. | http://soccernews.ru
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|Бавария Мюнхен
|17
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|4
|Боруссия Дортмунд
|17
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|5
|Шальке
|17
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|Байер Леверкузен
|17
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|Хоффенхайм
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|27
|8
|Фрайбург
|17
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|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
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|Унион Берлин
|17
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|Герта
|17
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|Майнц 05
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|15
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|Фортуна Дюссельдорф
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