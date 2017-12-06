Дортмундская "Боруссия" не будет покупать новых игроков зимой

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Дортмундская "Боруссия" не будет покупать новых игроков зимой

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб не собирается совершать трансферы в январе.

"У нас очень сильная атакующая группа. В нее входят Пулишич, Ярмоленко, Шюррле, Обамеянг. Из-за травм Кастро и Филиппа в основу также может попасть Санчо", – цитирует Цорка Sport1.de.

Стоит отметить, что "Боруссия" не может выиграть уже семь матчей подряд в Бундеслиге и откатилась с первого на шестое место.

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