Дортмундская "Боруссия" не отпустит Обамеянга меньше, чем за 70 миллионов евро

Теги арсенал лондонборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

Дортмундская "Боруссия" не отпустит Обамеянга меньше, чем за 70 миллионов евро

"Арсенал" продолжает переговоры о покупке габонского нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Bild.

По сведениям издания, стороны пока далеки от соглашения. Дортмундцы хотят получить за футболиста не менее 70 миллионов евро, а "канониры" пока предлагают чуть более 50 миллионов.

Стоит отметить, что контракт 28-летнего Обамеянга с "Боруссией" истекает летом 2021 года.

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