Дортмундская "Боруссия" не планирует увольнять Боша

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Дортмундская "Боруссия" не планирует увольнять Боша

После матча с "Шальке" (4:4) руководство дортмундской "Боруссии" провело совещание.

Как сообщает Bild, боссы "шмелей" приняли решение не увольнять тренера Петера Боша, так как не нашли ему альтернативы.

И в целом положение "Боруссии", которая находится на 5-й позиции в Бундеслиге, не катастрофическое.

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