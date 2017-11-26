Дортмундская "Боруссия" не планирует увольнять Боша

После матча с "Шальке" (4:4) руководство дортмундской "Боруссии" провело совещание.

Как сообщает Bild, боссы "шмелей" приняли решение не увольнять тренера Петера Боша, так как не нашли ему альтернативы.

И в целом положение "Боруссии", которая находится на 5-й позиции в Бундеслиге, не катастрофическое.

Читайте также: "Шальке" выдал невероятнейший камбэк в рамках рурского дерби с "Боруссией". | http://soccernews.ru