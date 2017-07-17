Дортмундская "Боруссия" не получала предложений по Обамеянгу

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке дал понять, что клуб пока не получал предложений по трансферу габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Мы подождём ещё несколько дней, но не больше. Лично я предпочёл бы, чтобы Обамеянг остался. Но в мире есть несколько клубов, где он, конечно, сможет заработать больше" - цитирует Ватцке Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 28-летний Обамеянг близок к переходу в "Челси" за 74 миллиона евро. | http://soccernews.ru