Дортмундская "Боруссия" не смогла победить "Кельн"

Фото: инстаграм "Кельна"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Германии "Кельн" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Мариус Вольф, но на 36-й минуте равновесие восстановил Себастьян Андерссон.

"Боруссия", набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с 40 очками остался на седьмой позиции.

"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 1:1 (1:1)

Голы: Вольф, 8 - 0:1, Андерссон, 36 - 1:1

"Кельн": Швэбе, Шмитц (Эхизибуэ, 10), Килиан, Хюберс, Хорн, Шауб (Тильманн, 68), Дуда, Озджан, Модест, Ут (Острак, 84), Андерссон (Олесен, 84).

"Боруссия" Д: Кобель, Джан, Аканджи, Геррейру (Брандт, 66), Вольф (Понграчич, 87), Азар (Мален, 81), Витцель, Рейна, Беллингем, Пасслак (Хуммельс, 46), Холанд (Рейньер, 87).

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