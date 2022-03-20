Дортмундская "Боруссия" не смогла победить "Кельн"
Фото: инстаграм "Кельна"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Германии "Кельн" и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Мариус Вольф, но на 36-й минуте равновесие восстановил Себастьян Андерссон.
"Боруссия", набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" с 40 очками остался на седьмой позиции.
"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 1:1 (1:1)
Голы: Вольф, 8 - 0:1, Андерссон, 36 - 1:1
"Кельн": Швэбе, Шмитц (Эхизибуэ, 10), Килиан, Хюберс, Хорн, Шауб (Тильманн, 68), Дуда, Озджан, Модест, Ут (Острак, 84), Андерссон (Олесен, 84).
"Боруссия" Д: Кобель, Джан, Аканджи, Геррейру (Брандт, 66), Вольф (Понграчич, 87), Азар (Мален, 81), Витцель, Рейна, Беллингем, Пасслак (Хуммельс, 46), Холанд (Рейньер, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20