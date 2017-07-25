Дортмундская "Боруссия" не собирается продавать Папастатопулоса

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Дортмундская "Боруссия" не собирается продавать Папастатопулоса

Дортмундская "Боруссия" намерена сохранить в команде защитника Сократиса Папастатопулоса, сообщает Kicker.

По сведениям издания, "шмели" собираются отклонять все предложения по трансферу 29-летнего грека.

Ранее сообщалось об интересе к Папастатопулосу со стороны туринского "Ювентуса".

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