Дортмундская "Боруссия" не собирается снижать цену на Санчо

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Дортмундская "Боруссия" не собирается снижать цену на Санчо

Дортмундская "Боруссия" не намерена снижать цену на английского полузащитника Джейдона Санчо, сообщает журналист Sky Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

По данным источника, немецкий клуб оценивает игрока в 110 миллионов евро, хотя ранее была информацию о требованиях "шмелей" в размере 130 миллионов.

Напомним, что интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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