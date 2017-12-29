Дортмундская "Боруссия" не сумела купить защитника "Базеля" из-за вмешательства "Ливерпуля"

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Дортмундская "Боруссия" не сумела купить защитника "Базеля" из-за вмешательства "Ливерпуля"

Дортмундская "Боруссия" не сумела договориться о покупке защитника "Базеля" Мануэля Аканджи, сообщает Get Football News Germany.

По сведениям издания, швейцарский клуб требовал за футболиста 30 миллионов евро, но дортмундцы готовы были заплатить за него не более 25 миллионов. "Базель" отказался снижать цену на игрока, так как в борьбу за него вступил "Ливерпуль".

22-летний Аканджи выступает за "Базель" с 2015 года, провел за клуб 41 матч и забил 5 голов.

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