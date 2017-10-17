Дортмундская "Боруссия" не сумела победить кипрский АПОЭЛ

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Дортмундская "Боруссия" не сумела победить кипрский АПОЭЛ

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов АПОЭЛ и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью. В середине второго тайма счет открыл Микаэль Поте, но через несколько минут положение уравнял Сократис Папастатопулос.

АПОЭЛ Кипр – "Боруссия" Дортмунд, Германия - 1:1 (0:0)
Голы: Поте, 62 - 1:0, Папастатопулос, 67 - 1:1

АПОЭЛ: Ватерман (Гудиньо, 45), Руэда, Лаго, Вурос, Меркис, Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис, Захид, Эбесилио (Шаллаи, 72), де Камарго (Поте, 30).

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер (Филипп, 73), Бартра, Топрак (Толян, 60), Кагава, Вайгль, Пулишич, Гетце, Ярмоленко (Исак, 82), Обамеянг.

Положение команд: Тоттенхэм, Реал - 7, Боруссия, АПОЭЛ - 1.

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