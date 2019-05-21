Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе Шульца

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Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе Шульца

Защитник "Хоффенхайма" Нико Шульц стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна. По информации газеты Bild, "шмели" купили футболиста за 25 миллионов евро.

Контракт 26-летнего фулбека с "Боруссией" рассчитан до лета 2024 года.

Шульц выступал за "Хоффенхайм" с 2017 года, сыграл 71 матч, забил 4 гола и сделал 13 ассистов.

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