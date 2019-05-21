Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе Шульца
Защитник "Хоффенхайма" Нико Шульц стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера пока неизвестна. По информации газеты Bild, "шмели" купили футболиста за 25 миллионов евро.
Контракт 26-летнего фулбека с "Боруссией" рассчитан до лета 2024 года.
Шульц выступал за "Хоффенхайм" с 2017 года, сыграл 71 матч, забил 4 гола и сделал 13 ассистов.
Не пропустите: Санчо отказал "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" близок к трансферу игрока сборной Италии
-
Бердыев назвал двух именитых тренеров, с которыми он планирует встретиться летом
-
Три клуба опережают "Барселону" в гонке за де Лигтом
-
Агент Влашича: "Я общаюсь с большим количеством клубов"
-
В 2017 году Мбаппе выбирал между "Реалом" и "Барселоной"
-
Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе Шульца
-
Тренер "Краснодара" дал оценку новичку команды Панталеао
-
Погба посетил вечеринку, организованную игроком "Ювентуса"
-
Аллегри, Тотти и Дзанетти включены в Зал славы итальянского футбола
-
Агент Бэйла прокомментировал последнее заявление Зидана о будущем игрока
-
Комличенко получил предложение из Греции
-
Батистута может начать тренерскую карьеру в английском клубе
-
"Локомотив" продлит контракт с Бариновым
-
1
Фанаты "Интера" требуют увольнения Спаллетти
-
ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе
-
Бердыев прокомментировал возможность возглавить сборную России
-
"Манчестер Юнайтед" в четыре раза увеличит зарплату Рэшфорда
-
Стало известно, сколько "Краснодар" заплатил за Кайо Панталеао
-
"Атлетико" готовит предложение по Марио Фернандесу
-
1
Симоне Индзаги дал ответ "Ювентусу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19