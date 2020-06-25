Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Менье

Дортмундская "Боруссия" сообщила о переходе защитника ПСЖ и сборной Бельгии Томаса Менье.

28-летний игрок перешел в немецкий клуб на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей в Лиге 1, отметившись 1 голом и 2 ассистами. Парижане не стали продлевать соглашение с игроком. Сезон чемпионата Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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