Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Менье

Теги боруссия дортмундпсжтомас менье

Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Менье

Дортмундская "Боруссия" сообщила о переходе защитника ПСЖ и сборной Бельгии Томаса Менье.

28-летний игрок перешел в немецкий клуб на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей в Лиге 1, отметившись 1 голом и 2 ассистами. Парижане не стали продлевать соглашение с игроком. Сезон чемпионата Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Главный тренер дортмундской "Боруссии" Фавр продолжит работу с клубом в следующем сезоне| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конте дисквалифицирован на один матч, Шкриньяр пропустит три игры

Конте дисквалифицирован на один матч, Шкриньяр пропустит три игры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов