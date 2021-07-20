Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании гвинейского таланта

Фото твиттер дортмундской "Боруссии"

Опорный полузащитник Абдулай Камара перешёл из ПСЖ в дортмундскую "Боруссию".

16-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

Немецкий клуб объявил о заключении долгосрочного контракта с гвинейским хавбеком.

Камара выступал только за молодёжные команды ПСЖ, за основу парижан он дебютировать не успел.

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