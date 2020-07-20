Дортмундская "Боруссия" объявила о покупке английского таланта
Полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщает официальный твиттер клуба.
Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Условия контракта между сторонами не разглашаются.
Hey Jude pic.twitter.com/SyjizjOQOl— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 20, 2020
В гонке за 17-летним хавбеком "шмели" обогнали "Манчестер Юнайтед".
Беллингем - воспитанник "Бирмингема", за основную команду сыграл 43 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|21
|46
|2
|Вест Бромвич Альбион
|20
|45
|3
|Фулхэм
|21
|35
|4
|Бристоль Сити
|21
|35
|5
|Ноттингем Форест
|20
|34
|6
|Престон Норт Энд
|21
|34
|7
|Шеффилд Уэнсдэй
|20
|32
|8
|Кардифф Сити
|20
|31
|9
|Брентфорд
|20
|30
|10
|Блэкберн Роверс
|20
|30
|11
|Суонси Сити
|20
|30
|12
|Миллуол
|21
|30
|13
|Халл Сити
|21
|29
|14
|Бирмингем Сити
|20
|28
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|28
|16
|Дерби Каунти
|20
|25
|17
|Чарльтон Атлетик
|21
|23
|18
|Рединг
|19
|21
|19
|Хаддерсфилд Таун
|21
|21
|20
|Мидлсбро
|21
|21
|21
|Лутон Таун
|21
|20
|22
|Сток Сити
|21
|17
|23
|Уиган Атлетик
|20
|16
|24
|Барнсли
|20
|12