Дортмундская "Боруссия" объявила о покупке английского таланта

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Дортмундская "Боруссия" объявила о покупке английского таланта

Полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Условия контракта между сторонами не разглашаются.

В гонке за 17-летним хавбеком "шмели" обогнали "Манчестер Юнайтед".

Беллингем - воспитанник "Бирмингема", за основную команду сыграл 43 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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