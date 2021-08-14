Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче с 7 голами
Фото: твиттер "Боруссии"
В рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила "Айнтрахт".
"Боруссия" Д - "Айнтрахт" 5:2
Голы: Ройс, 23 - 1:0, Пасслак (аг), 27 - 1:1, Азар, 32 - 2:1, Холанд, 34 - 3:1, Рейна, 58 - 4:1, Холанд, 70 - 5:1, Хеуге, 86 - 5:2
"Боруссия" Д: Кобель, Витцель (Пападопулос, 78), Аканджи, Шульц, Азар (Мален, 73), Дауд, Рейна (Мукоко, 87), Беллингем (Дилэйни, 73), Пасслак, Ройс (Тиггес, 87), Холанд.
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ильзанкер (Ленц, 46), Ндика, Хасебе (Хрустич, 69), Костич (Ахе, 86), Соу, Камада (Хеуге, 46), Баркок (Линдстрем, 46), Борре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20