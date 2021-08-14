Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче с 7 голами

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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче с 7 голамиФото: твиттер "Боруссии"

В рамках 1-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" разгромила "Айнтрахт".

"Боруссия" Д - "Айнтрахт" 5:2

Голы: Ройс, 23 - 1:0, Пасслак (аг), 27 - 1:1, Азар, 32 - 2:1, Холанд, 34 - 3:1, Рейна, 58 - 4:1, Холанд, 70 - 5:1, Хеуге, 86 - 5:2

"Боруссия" Д: Кобель, Витцель (Пападопулос, 78), Аканджи, Шульц, Азар (Мален, 73), Дауд, Рейна (Мукоко, 87), Беллингем (Дилэйни, 73), Пасслак, Ройс (Тиггес, 87), Холанд.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Ильзанкер (Ленц, 46), Ндика, Хасебе (Хрустич, 69), Костич (Ахе, 86), Соу, Камада (Хеуге, 46), Баркок (Линдстрем, 46), Борре.

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