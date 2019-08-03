Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии

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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии

Дортмундская "Боруссия" стала обладателем Суперкубка Германии, одержав победу над мюнхенской "Баварией" со счетом 2:0. В начале второго тайма счет открыл Пако Алькасер. На 69-й минуте преимущество "шмелей" увеличил Джейдон Санчо.

"Боруссия" в шестой раз выиграла трофей и уступает по этому показателю только "Баварии" (7).

"Боруссия" Дортмунд – "Бавария" Мюнхен - 2:0 (0:0)
Голы: Алькасер, 48 - 1:0, Санчо, 69 - 2:0

"Боруссия" Д: Хитц, Пишчек, Топрак, Аканджи, Шульц, Витцель, Геррейру (Хакими, 75), Санчо, Вайгль, Ройс, Пако Алькасер.

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Алаба (Саншеш, 70), Боатенг, Алькантара, Толиссо, Горетцка, Коман, Мюллер (Дэвис, 66), Левандовски.

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