Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" и вышла на чистое первое место в Бундеслиге

Теги боруссия дортмундбайер леверкузен

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" и вышла на чистое первое место в Бундеслиге

В 23-м матче чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" добилась победы над "Байером" со счетом 3:2. Победу "шмелям" принесли голы Загаду, Санчо и Гетце. У гостям голами отметились Фолланд и Та.

Благодаря победе "Боруссия" вновь вышла на чистое первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" остался на седьмой позиции.

"Боруссия" Д – "Байер" - 3:2 (2:1)
Голы: Загаду, 30 - 1:0, Фолланд, 37 - 1:1, Санчо, 38 - 2:1, Гетце, 60 - 3:1, Та, 75 - 3:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Геррейру (Бруун Ларсен, 76), Витцель, Санчо, Гетце (Дауд, 83), Вайгль, Диалло, Пако Алькасер (Вольф, 90).

"Байер": Градецки, Та, Едвай, Вайзер, Бендер, Хавертц, Арангис, Брандт, Баумгартлингер, Бэйли (Аларио, 70), Фолланд.

Не пропустите: "Айнтрахт" разгромил "Ганновер" и ворвался в зону еврокубков. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги

Сарри сделал заявление о произошедшем между ним и Кепой в финале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 23 54
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 23 51
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 23 43
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 41
5 Вольфсбург Вольфсбург 23 38
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 37
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 23 36
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 32
10 Герта Герта 23 32
11 Майнц 05 Майнц 05 23 30
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 23 28
13 Фрайбург Фрайбург 23 27
14 Шальке Шальке 23 23
15 Аугсбург Аугсбург 23 18
16 Штутгарт Штутгарт 23 16
17 Ганновер 96 Ганновер 96 23 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов