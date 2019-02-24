Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" и вышла на чистое первое место в Бундеслиге

В 23-м матче чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" добилась победы над "Байером" со счетом 3:2. Победу "шмелям" принесли голы Загаду, Санчо и Гетце. У гостям голами отметились Фолланд и Та.

Благодаря победе "Боруссия" вновь вышла на чистое первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" остался на седьмой позиции.

"Боруссия" Д – "Байер" - 3:2 (2:1)

Голы: Загаду, 30 - 1:0, Фолланд, 37 - 1:1, Санчо, 38 - 2:1, Гетце, 60 - 3:1, Та, 75 - 3:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Геррейру (Бруун Ларсен, 76), Витцель, Санчо, Гетце (Дауд, 83), Вайгль, Диалло, Пако Алькасер (Вольф, 90).

"Байер": Градецки, Та, Едвай, Вайзер, Бендер, Хавертц, Арангис, Брандт, Баумгартлингер, Бэйли (Аларио, 70), Фолланд.

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