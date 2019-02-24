Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" и вышла на чистое первое место в Бундеслиге
В 23-м матче чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" добилась победы над "Байером" со счетом 3:2. Победу "шмелям" принесли голы Загаду, Санчо и Гетце. У гостям голами отметились Фолланд и Та.
Благодаря победе "Боруссия" вновь вышла на чистое первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" остался на седьмой позиции.
"Боруссия" Д – "Байер" - 3:2 (2:1)
Голы: Загаду, 30 - 1:0, Фолланд, 37 - 1:1, Санчо, 38 - 2:1, Гетце, 60 - 3:1, Та, 75 - 3:2
"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Геррейру (Бруун Ларсен, 76), Витцель, Санчо, Гетце (Дауд, 83), Вайгль, Диалло, Пако Алькасер (Вольф, 90).
"Байер": Градецки, Та, Едвай, Вайзер, Бендер, Хавертц, Арангис, Брандт, Баумгартлингер, Бэйли (Аларио, 70), Фолланд.
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Тяжелейшая победа "Ювентуса" в видеообзоре матче с "Болоньей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13