Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга" и другие итоги матчей Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга" и другие итоги матчей Бундеслиги

В матчах 23-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга", а "Кельн" разгромил "Герту".

Отметим, что в составе "Боруссии" снова отметился Эрлинг Холанд.

"Вердер" - "Боруссия Д" - 0:2 (0:0)

Голы: Загаду, 52 - 0:1, Холанд, 66 - 0:2.

"Вердер": Павленка, Емер Топрак, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович (Саджент, 83), Аугустинссон, Классен, Биттенкурт (Эггештайн, 67), Зельке, Осако (Вольтемаде, 90), Рашица.

"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими (Аканджи, 90+3), Загаду, Витсель, Эмре Джан, Азар (Брандт, 90), Рафаэл Геррейру, Санчо (Рейна, 77), Холанн.

"Фрайбург" - "Фортуна Д" - 0:2 (0:1)

Голы: Хоффманн, 37 - 0:1, Томми, 61 - 0:2.

"Фрайбург": Шволов, Гульде (Хайнц, 82), Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Грифо (Шоллои, 67), Квон Чхан Хун (Петерсен, 46), Хаберер, Вальдшмидт, Хелер.

"Фортуна Д": Кастенмайер, Зуттнер (Гиссельманн, 20), Циммерманн, Хоффманн (Йергенсен, 77), Каан Айхан, Боджек, Бериша (Моралес, 67), Штегер, Томми, Хеннингс, Кенан Караман.

"Герта" - "Кельн" - 0:5 (0:3)

Голы: Кордоба, 4 - 0:1, Кордоба, 22 - 0:2, Кайнц, 37 - 0:3, Кайнц, 62 - 0:4, Ут, 69 - 0:5.

"Герта": Ярстейн, Боята, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Груич, Вольф, Аскасибар, Майер (Дарида, 46), Пентек, Кунья (Лукебакио, 46).

"Кельн": Хорн, Шмиц, Кцихос (Мере, 45), Якобс (Хегер, 78), Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц, Скири, Реджбецай, Ут, Кордоба (Теродде, 73)

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 45
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 22 43
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 40
6 Шальке Шальке 22 36
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 23 34
8 Фрайбург Фрайбург 23 33
9 Вольфсбург Вольфсбург 22 31
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 28
11 Аугсбург Аугсбург 22 27
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13 Кельн Кельн 22 26
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