Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга" и другие итоги матчей Бундеслиги
В матчах 23-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга", а "Кельн" разгромил "Герту".
Отметим, что в составе "Боруссии" снова отметился Эрлинг Холанд.
"Вердер" - "Боруссия Д" - 0:2 (0:0)
Голы: Загаду, 52 - 0:1, Холанд, 66 - 0:2.
"Вердер": Павленка, Емер Топрак, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович (Саджент, 83), Аугустинссон, Классен, Биттенкурт (Эггештайн, 67), Зельке, Осако (Вольтемаде, 90), Рашица.
"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими (Аканджи, 90+3), Загаду, Витсель, Эмре Джан, Азар (Брандт, 90), Рафаэл Геррейру, Санчо (Рейна, 77), Холанн.
"Фрайбург" - "Фортуна Д" - 0:2 (0:1)
Голы: Хоффманн, 37 - 0:1, Томми, 61 - 0:2.
"Фрайбург": Шволов, Гульде (Хайнц, 82), Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Грифо (Шоллои, 67), Квон Чхан Хун (Петерсен, 46), Хаберер, Вальдшмидт, Хелер.
"Фортуна Д": Кастенмайер, Зуттнер (Гиссельманн, 20), Циммерманн, Хоффманн (Йергенсен, 77), Каан Айхан, Боджек, Бериша (Моралес, 67), Штегер, Томми, Хеннингс, Кенан Караман.
"Герта" - "Кельн" - 0:5 (0:3)
Голы: Кордоба, 4 - 0:1, Кордоба, 22 - 0:2, Кайнц, 37 - 0:3, Кайнц, 62 - 0:4, Ут, 69 - 0:5.
"Герта": Ярстейн, Боята, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Груич, Вольф, Аскасибар, Майер (Дарида, 46), Пентек, Кунья (Лукебакио, 46).
"Кельн": Хорн, Шмиц, Кцихос (Мере, 45), Якобс (Хегер, 78), Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц, Скири, Реджбецай, Ут, Кордоба (Теродде, 73)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|3
|РБ Лейпциг
|22
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|22
|36
|7
|Хоффенхайм
|23
|34
|8
|Фрайбург
|23
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Кельн
|22
|26
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|20
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16