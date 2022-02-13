Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу и приблизилась к "Баварии"

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Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу и приблизилась к "Баварии"

Фото: инстаграм "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила берлинский "Унион" со счетом 3:0.

Победу дортмундцам принесли дубль Марко Ройса и гол Рафаэла Геррейру.

"Боруссия", набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей "Баварии" клуб отстает на шесть очков. "Унион" с 34 очками остался на шестой позиции.

"Унион" – "Боруссия" Д - 0:3 (0:2)
Голы: Ройс, 18 - 0:1, Ройс, 25 - 0:2, Геррейру, 71 - 0:3

"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 78), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Озтуналы (Мевальд, 62), Премель, Беккер (Шафер, 78), Авонийи (Беренс, 61), Михель (Уджа, 72).

"Боруссия" Д: Кобель, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру (Шульц, 90), Витцель, Дауд (Джан, 73), Беллингем, Брандт (Рейньер, 90), Ройс (Тиггес, 90), Мален (Мукоко, 81).

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