Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу и приблизилась к "Баварии"
Фото: инстаграм "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила берлинский "Унион" со счетом 3:0.
Победу дортмундцам принесли дубль Марко Ройса и гол Рафаэла Геррейру.
"Боруссия", набрав 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей "Баварии" клуб отстает на шесть очков. "Унион" с 34 очками остался на шестой позиции.
"Унион" – "Боруссия" Д - 0:3 (0:2)
Голы: Ройс, 18 - 0:1, Ройс, 25 - 0:2, Геррейру, 71 - 0:3
"Унион": Люте, Триммель (Рюэрсон, 78), Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Очипка, Озтуналы (Мевальд, 62), Премель, Беккер (Шафер, 78), Авонийи (Беренс, 61), Михель (Уджа, 72).
"Боруссия" Д: Кобель, Аканджи, Хуммельс, Загаду, Геррейру (Шульц, 90), Витцель, Дауд (Джан, 73), Беллингем, Брандт (Рейньер, 90), Ройс (Тиггес, 90), Мален (Мукоко, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20