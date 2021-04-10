Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Штутгартом"

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" одержала выездную волевую победу над "Штутгартом".

На 17-й минуте счет открыл Саша Калайджич, но в начале второго тайма равновесие восстановил Джуд Беллингем. Вскоре "шмелей" вперед вывел Марко Ройс. На 78-й минуте счет сравнял Даниэль Дидави, но через пару минут победный гол забил Ансгар Кнауфф.

"Боруссия", набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бунедслиги. От зоны Лиги Чемпионов дортмундцы отстают на семь оков. "Штутгарт" (39) остался на девятой позиции.

"Штутгарт" Штутгарт – "Боруссия" Дортмунд - 2:3 (1:0)

Голы: Калайджич, 17 - 1:0, Беллингем, 47 - 1:1, Ройс, 52 - 1:2, Дидави, 78 - 2:2, Кнауфф, 80 - 2:3

"Штутгарт": Кобель, Кемпф (Чурлинов, 86), Антон, Мавропанос (Штенцель, 61), Соса, Кулибали (Клемент, 86), Каразор, Эндо, Ферстер (Томми, 68), Климович (Дидави, 61), Калайджич.

"Боруссия": Хитц, Морей (Пишчек, 84), Хуммельс (Джан, 46), Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Дауд, Рейна (Брандт, 80), Беллингем (Азар, 79), Ройс (Кнауфф, 67), Холанд.

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