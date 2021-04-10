Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Штутгартом"
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" одержала выездную волевую победу над "Штутгартом".
На 17-й минуте счет открыл Саша Калайджич, но в начале второго тайма равновесие восстановил Джуд Беллингем. Вскоре "шмелей" вперед вывел Марко Ройс. На 78-й минуте счет сравнял Даниэль Дидави, но через пару минут победный гол забил Ансгар Кнауфф.
"Боруссия", набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бунедслиги. От зоны Лиги Чемпионов дортмундцы отстают на семь оков. "Штутгарт" (39) остался на девятой позиции.
"Штутгарт" Штутгарт – "Боруссия" Дортмунд - 2:3 (1:0)
Голы: Калайджич, 17 - 1:0, Беллингем, 47 - 1:1, Ройс, 52 - 1:2, Дидави, 78 - 2:2, Кнауфф, 80 - 2:3
"Штутгарт": Кобель, Кемпф (Чурлинов, 86), Антон, Мавропанос (Штенцель, 61), Соса, Кулибали (Клемент, 86), Каразор, Эндо, Ферстер (Томми, 68), Климович (Дидави, 61), Калайджич.
"Боруссия": Хитц, Морей (Пишчек, 84), Хуммельс (Джан, 46), Аканджи, Геррейру, Дилэйни, Дауд, Рейна (Брандт, 80), Беллингем (Азар, 79), Ройс (Кнауфф, 67), Холанд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20