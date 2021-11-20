Дортмундская "Боруссия" одолела "Штутгарт" и другие результаты 12-го тура Бундеслиги
Фото твиттер Бундеслиги
В рамках 12-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.
Выделим домашние победы обоих "Боруссией", а также "Байера" и "Хоффенхайма".
"Байер" – "Бохум" - 1:0
Гол: 1:0 – 3 Адли.
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Синкгравен (Инкапиэ, 76), Амири (Паулиньо, 76), Демирбай (Паласиос, 66), Андрих, Адли, Виртц (Коссуну, 90), Диаби.
"Бохум": Риманн, Стафилидис, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Пантович, 70), Левен (Новотны, 82), Польтер (Ганвула, 82), Асано, Антви-Аджей (Бокхорн, 70).
"Боруссия" М – "Гройтер Фюрт" - 4:0
Голы: 1:0 – 9 Хофманн, 2:0 – 28 Нойхаус, 3:0 – 43 Плеа, 4:0 – 57 Хофманн.
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Бенсебайни, Закария, Скалли (Нетц, 74), Штиндль (Тюрам, 74), Хофманн (Мюзель, 86), Нойхаус (Бенеш, 74), Коне (Носс, 89), Херрманн, Плеа.
"Гройтер Фюрт": Функ, Майерхефер, Грисбек, Сарпей, Виллемс (Барри, 79), Грин (Бауэр, 46), Кристиансен, Зегуин (Зойферт, 68), Левелинг, Нильсен (Иттен, 67), Хргота (Тилльманн, 46).
"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 2:1
Голы: 1:0 – 56 Мален, 1:1 – 63 Массимо, 2:1 – 85 Ройс.
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Джан, 64), Витсель, Т. Азар, Брандт (Тиггес, 75), Беллингем, Ройс, Мален (Кнауфф, 89).
"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Соса, Массимо (Тибиди, 68), Каразор (Нарти, 68), Эндо, Мангаля, Ферстер (Дидави, 71), Кулибали (Аль-Гаддиуи, 87).
"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" - 2:0
Голы: 1:0 – 12 Самассеку, 2:0 – 68 Даббур.
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Нордтвейт, 89), Фогт, Пош, Гриллич, Раум, Гайгер, Самассеку (Штиллер, 64), Даббур (Ричардс, 73), Бебу (Асллани, 89), Рюттер (Адамян, 73).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 53), Орбан, Клостерманн (Новоа, 79), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 46), Нкунку, Адамс, Собослаи (Мориба, 71), Андре Силва (Бробби, 71).
"Арминия" – "Вольфсбург" - 2:2
Голы: 1:0 – 11 Окугава, 2:0 – 54, пенальти Клос, 2:1 – 62 Вегорст, 2:2 – 63 Нмеча.
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 66), Притль, Шопф, Окугава (Хак, 83), Василиадис (Кунце, 66), Виммер (Фернандеш, 30), Клос (Ласм, 83).
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Мбабу (Лукебакио, 61), Борнаув, Пауло Отавио (Руссийон, 25), Баку, Арнольд, Штеффен (Филипп, 46), Герхардт, Вегорст, Нмеча (Вранкс, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20