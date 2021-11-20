Дортмундская "Боруссия" одолела "Штутгарт" и другие результаты 12-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" одолела "Штутгарт" и другие результаты 12-го тура Бундеслиги

Фото твиттер Бундеслиги

В рамках 12-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Выделим домашние победы обоих "Боруссией", а также "Байера" и "Хоффенхайма".

"Байер" – "Бохум" - 1:0

Гол: 1:0 – 3 Адли.

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Синкгравен (Инкапиэ, 76), Амири (Паулиньо, 76), Демирбай (Паласиос, 66), Андрих, Адли, Виртц (Коссуну, 90), Диаби.

"Бохум": Риманн, Стафилидис, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Пантович, 70), Левен (Новотны, 82), Польтер (Ганвула, 82), Асано, Антви-Аджей (Бокхорн, 70).
 

"Боруссия" М – "Гройтер Фюрт" - 4:0

Голы: 1:0 – 9 Хофманн, 2:0 – 28 Нойхаус, 3:0 – 43 Плеа, 4:0 – 57 Хофманн.

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Бенсебайни, Закария, Скалли (Нетц, 74), Штиндль (Тюрам, 74), Хофманн (Мюзель, 86), Нойхаус (Бенеш, 74), Коне (Носс, 89), Херрманн, Плеа.

"Гройтер Фюрт": Функ, Майерхефер, Грисбек, Сарпей, Виллемс (Барри, 79), Грин (Бауэр, 46), Кристиансен, Зегуин (Зойферт, 68), Левелинг, Нильсен (Иттен, 67), Хргота (Тилльманн, 46).
 

"Боруссия" Д – "Штутгарт" - 2:1

Голы: 1:0 – 56 Мален, 1:1 – 63 Массимо, 2:1 – 85 Ройс.

"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Джан, 64), Витсель, Т. Азар, Брандт (Тиггес, 75), Беллингем, Ройс, Мален (Кнауфф, 89).

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Соса, Массимо (Тибиди, 68), Каразор (Нарти, 68), Эндо, Мангаля, Ферстер (Дидави, 71), Кулибали (Аль-Гаддиуи, 87).
 

"Хоффенхайм" – "РБ Лейпциг" - 2:0

Голы: 1:0 – 12 Самассеку, 2:0 – 68 Даббур.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Нордтвейт, 89), Фогт, Пош, Гриллич, Раум, Гайгер, Самассеку (Штиллер, 64), Даббур (Ричардс, 73), Бебу (Асллани, 89), Рюттер (Адамян, 73).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 53), Орбан, Клостерманн (Новоа, 79), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 46), Нкунку, Адамс, Собослаи (Мориба, 71), Андре Силва (Бробби, 71).
 

"Арминия" – "Вольфсбург" - 2:2

Голы: 1:0 – 11 Окугава, 2:0 – 54, пенальти Клос, 2:1 – 62 Вегорст, 2:2 – 63 Нмеча.

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 66), Притль, Шопф, Окугава (Хак, 83), Василиадис (Кунце, 66), Виммер (Фернандеш, 30), Клос (Ласм, 83).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Мбабу (Лукебакио, 61), Борнаув, Пауло Отавио (Руссийон, 25), Баку, Арнольд, Штеффен (Филипп, 46), Герхардт, Вегорст, Нмеча (Вранкс, 88).

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
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