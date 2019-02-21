Дортмундская "Боруссия" определила три трансферные цели на лето
Дортмундская "Боруссия" определила три трансферные цели на лето, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, в следующее межсезонье "шмели" намерены купить защитника "Аугсбурга" Филиппа Макса, хавбека "Вердера" Максимилиана Эггештайна и форварда "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.
Стоимость Макса и Эггештайна оценивается в 20 миллионов евро, а Вернера - в 65 миллионов.
В текущем сезоне 25-летний Макс сыграл за "Аугсбург" 23 матча, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. В активе 22-летнего Эггештайна 6 мячей и 2 ассиста в 25 играх за "Вердер". На счету 22-летнего Вернера 13 голов и 3 ассиста в 25 поединках за "РБ Лейпциг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Байер Леверкузен
|22
|36
|6
|Вольфсбург
|22
|35
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12