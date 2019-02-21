Дортмундская "Боруссия" определила три трансферные цели на лето

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Дортмундская "Боруссия" определила три трансферные цели на лето

Дортмундская "Боруссия" определила три трансферные цели на лето, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, в следующее межсезонье "шмели" намерены купить защитника "Аугсбурга" Филиппа Макса, хавбека "Вердера" Максимилиана Эггештайна и форварда "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

Стоимость Макса и Эггештайна оценивается в 20 миллионов евро, а Вернера - в 65 миллионов.

В текущем сезоне 25-летний Макс сыграл за "Аугсбург" 23 матча, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. В активе 22-летнего Эггештайна 6 мячей и 2 ассиста в 25 играх за "Вердер". На счету 22-летнего Вернера 13 голов и 3 ассиста в 25 поединках за "РБ Лейпциг".

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