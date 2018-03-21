Дортмундская "Боруссия" определилась с трансферными целями на лето

Дортмундская "Боруссия" собирается усилить оборону в летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, клуб из Дортмунда хочет купить левого защитника "Кельна" Йонаса Хектора, центрбека "Байера" Джонатана Та и правого оборонца "Герты" Митчелла Вайзера.

Стоит отметить, что отступные в контракте Та составляют 25 миллионов евро, у Вайзера – 13 миллионов, а у Хектора – 8 млн.

Не пропустите: Хонигштейн: "Арсенал" не упустит возможности заполучить Вернера". | http://soccernews.ru