Дортмундская "Боруссия" определилась с трансферными целями на лето

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Дортмундская "Боруссия" определилась с трансферными целями на лето

Дортмундская "Боруссия" собирается усилить оборону в летнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, клуб из Дортмунда хочет купить левого защитника "Кельна" Йонаса Хектора, центрбека "Байера" Джонатана Та и правого оборонца "Герты" Митчелла Вайзера.

Стоит отметить, что отступные в контракте Та составляют 25 миллионов евро, у Вайзера – 13 миллионов, а у Хектора – 8 млн.

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