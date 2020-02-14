Дортмундская "Боруссия" определилась с заменой для Фавра

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Дортмундская "Боруссия" определилась с заменой для Фавра

Дортмундская "Боруссия" рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство "шмелей" уже выбрало нового наставника на случай увольнения Люсьена Фавра.

"Боруссия" хочет заменить швейцарца Ади Хюттером из франкфуртского "Айнтрахта". Известно, что в контракте австрийского специалиста есть сумма отступных.

Фавр возглавляет "чёрно-жёлтых" с лета 2018 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги команда по итогам 21 тура занимает третье место в турнирной таблице.

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