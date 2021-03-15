Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Холанда

Дортмундская "Боруссия" может продать норвежского нападающего Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно, но не меньше, чем за 150 миллионов евро, сообщает Bild.

По сведениям издания, интерес к форварду проявляют шесть клубов, среди которых "Реал", "Челси", "Манчестер Сити" и "Барселона".

Сумма отступных в контракте Холанда составляет 75 миллионов евро, но этот пункт активируется только летом 2022 года. До этого времени немецкий клуб может требовать любую сумму за игрока.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 30 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Холанд установил два рекорда Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru