Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Холанда
Дортмундская "Боруссия" может продать норвежского нападающего Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно, но не меньше, чем за 150 миллионов евро, сообщает Bild.
По сведениям издания, интерес к форварду проявляют шесть клубов, среди которых "Реал", "Челси", "Манчестер Сити" и "Барселона".
Сумма отступных в контракте Холанда составляет 75 миллионов евро, но этот пункт активируется только летом 2022 года. До этого времени немецкий клуб может требовать любую сумму за игрока.
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 30 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20