Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Санчо

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Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Санчо

Дортмундская "Боруссия" оценивает английского полузащитника Джейдона Санчо в 130 миллионов евро, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб не собирается снижать цену на игрока. Санчо не прочь остаться в "Боруссии" на следующий сезон, так как намерен играть в Лиге Чемпионов.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на игрока являются "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Санчо перейдёт в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии. | http://soccernews.ru

 
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