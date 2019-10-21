Дортмундская "Боруссия" оштрафовала Санчо
Руководство дортмундской "Боруссии" определилось с наказанием для вингера Джейдона Санчо, который опоздал при возвращении в клуб из национальной сборной.
Ранее стало известно, что по этой причине англичанина исключили из заявки на матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха.
Кроме того, как сообщает Sport Bild, 19-летнего футболиста оштрафовали на 100 тысяч евро.
Санчо в текущем сезоне забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 11 матчах в составе "шмелей".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Фрайбург
|8
|14
|7
|Шальке
|8
|14
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|9
|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Герта
|8
|11
|11
|Хоффенхайм
|8
|11
|12
|Вердер Бремен
|8
|9
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|8
|7
|14
|Унион Берлин
|8
|7
|15
|Кельн
|8
|7
|16
|Аугсбург
|8
|6
|17
|Майнц 05
|8
|6
|18
|Падерборн
|8
|1