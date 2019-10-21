Дортмундская "Боруссия" оштрафовала Санчо

Руководство дортмундской "Боруссии" определилось с наказанием для вингера Джейдона Санчо, который опоздал при возвращении в клуб из национальной сборной.

Ранее стало известно, что по этой причине англичанина исключили из заявки на матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Кроме того, как сообщает Sport Bild, 19-летнего футболиста оштрафовали на 100 тысяч евро.

Санчо в текущем сезоне забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 11 матчах в составе "шмелей".

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