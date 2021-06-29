Дортмундская "Боруссия" осталась без главного тренера

Фото: инстаграм Эдина Терзича/Автор неизвестен

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич ушел в отставку со своего поста, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

При этом Терзич не покинул клуб, а получил должность технического директора. В ближайшее время новым главным тренером дортмундцев должен стать Марко Розе, который в минувшем сезоне тренировал "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Напомним, что под руководством Терзича "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и завоевала путевку в Лигу Чемпионов.

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