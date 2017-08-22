Дортмундская "Боруссия" отказала "Барселоне" в трансфере Дембеле за 130 миллионов евро

"Барселоне" вновь не удалось договориться о покупке французского нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, сообщает Sky Germany.

По сведениям издания, немецкий клуб отказался продавать футболиста за 130 миллионов евро.

Напомним, что 20-летний Дембеле хочет перейти в "Барселону" и отказался тренироваться с "Боруссией".

Не пропустите: Румменигге о ситуации с Дембеле: "Не осуждал бы "Барселону" преждевременно". | http://soccernews.ru