Дортмундская "Боруссия" отказала "Манчестер Юнайтед" в снижении цены на Санчо

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Дортмундская "Боруссия" отказала "Манчестер Юнайтед" в снижении цены на Санчо

Дортмундская "Боруссия" не собирается снижать цену на английского полузащитника Джейдона Санчо, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед", сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб не продаст футболиста дешевле 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Боруссия" отклонила предложение манкунианцев в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо провел за "Боруссию" 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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