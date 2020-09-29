Дортмундская "Боруссия" отклонила очередное предложение "Манчестер Юнайтед" по Санчо

Теги боруссия дортмундманчестер юнайтедджейдон санчотрансферы

Дортмундская "Боруссия" отклонила очередное предложение "Манчестер Юнайтед" по Санчо

"Манчестер Юнайтед" вновь пытался приобрести английского полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, но получил отказ, сообщает журналист Sky Sports Кавех Солхекол в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб был готов заплатить за футболиста 80 миллионов евро и еще 20 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, это предложение не устроило немцев. Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценивает хавбека в 120 миллионов евро.

20-летний Санчо в нынешнем сезоне провел за "Боруссию" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Усман Дембеле близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка лиги

"Тоттенхэм" выбил "Челси" из Кубка лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов