Дортмундская "Боруссия" отклонила очередное предложение "Манчестер Юнайтед" по Санчо

"Манчестер Юнайтед" вновь пытался приобрести английского полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, но получил отказ, сообщает журналист Sky Sports Кавех Солхекол в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб был готов заплатить за футболиста 80 миллионов евро и еще 20 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, это предложение не устроило немцев. Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценивает хавбека в 120 миллионов евро.

20-летний Санчо в нынешнем сезоне провел за "Боруссию" три матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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