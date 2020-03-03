Дортмундская "Боруссия" отменила летнее турне по Азии из-за коронавируса
"Боруссия" Дортмунд отменила турне по Азии из-за коронавируса. Об этом сообщает журналист Goal
Управляющий директор клуба заявил, что приоритет "Боруссии" - обезопасить команду и сотрудников от болезни.
Ранее сообщалось, что остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса.
Не пропустите: Инфантино: "Футбол может стать отличным лекарством от коронавируса". | http://soccernews.ru
главное
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса
-
"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ
-
Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса
-
В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"
Лента новостей
-
Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм
-
Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21
-
Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Дортмундская "Боруссия" отменила летнее турне по Азии из-за коронавируса
-
Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса
-
"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ
-
ПСЖ не собирается отпускать Мбаппе на Олимпиаду
-
Английский клуб запретил футболистам делать селфи с болельщиками из-за коронавируса
-
Черчесов встретился с Хиддинком в Амстердаме
-
Один из самых титулованных молдавских клубов прекратил существование
-
1
Депутат Госдумы оценил количество заболевших коронавирусом в Москве
-
Моуринью рассказал об усилении "Тоттенхэма" летом
-
"Челси" и ПСЖ нацелились на голкипера "Милана" Доннарумму
-
Ал. Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в Испанию
-
Уткин оценил игру "Спартака" в матче с "Динамо"
-
Вратарь "Манчестер Сити" может перебраться в "Нью-Йорк Сити" летом
-
Роналду может не сыграть с "Миланом" из-за болезни матери
-
Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса
-
1
Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|24
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|5
|Байер Леверкузен
|24
|44
|6
|Шальке
|24
|36
|7
|Вольфсбург
|24
|35
|8
|Хоффенхайм
|24
|34
|9
|Фрайбург
|24
|33
|10
|Унион Берлин
|24
|30
|11
|Кельн
|23
|29
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|13
|Аугсбург
|24
|27
|14
|Герта
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|24
|16