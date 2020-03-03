Дортмундская "Боруссия" отменила летнее турне по Азии из-за коронавируса

"Боруссия" Дортмунд отменила турне по Азии из-за коронавируса. Об этом сообщает журналист Goal

Управляющий директор клуба заявил, что приоритет "Боруссии" - обезопасить команду и сотрудников от болезни.

Ранее сообщалось, что остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса.

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