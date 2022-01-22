Дортмундская "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм", "Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги

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В рамках 20-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Выделим победы дортмундской "Боруссии" и "Байера". "Шмели" с трудом на выезде обыграли "Хоффенхайм", а "фармацевты" дома уничтожили "Аугсбург".

"Байер" – "Аугсбург" - 5:1

Голы: 1:0 – 9 Бельараби, 2:0 – 24 Диаби, 2:1 – 62 Майер, 3:1 – 65 Диаби, 4:1 – 69 Диаби, 5:1 – 81 Аларио.

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та (Рецос, 82), Инкапиэ, Баккер, Андрих, Адли (Арангис, 70), Виртц (Сертдемир, 82), Бельараби (Фосу-Менса, 78), Шик (Аларио, 70), Диаби.

"Аугсбург": Гикевич, Гумны (Фрамбергер, 74), Оксфорд, Удуохай, Педерсен (Гюнтер, 46), Варгас (Зекири, 46), Гауэлеу, Майер, Дорш, Грегорич (Хан, 74), Пепи (Нидерлехнер, 57).



"Боруссия" М – "Унион" - 1:2

Голы: 0:1 – 18, пенальти Крузе, 1:1 – 40 Коне, 1:2 – 84 Крузе.

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер (Плеа, 87), Эльведи, Фридрих, Нетц (Скалли, 87), Хофманн (Херрманн, 79), Закария, Нойхаус, Коне, Эмболо.

"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн (Очипка, 88), Хедира, Премель (Мевальд, 58), Крузе (Харагути, 88), Фогльзаммер (Беренс, 71), Беккер (Озтуналы, 70).



"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:0

Голы: 1:0 – 37, автогол Ито, 2:0 – 71 Шаде.

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Гульде, 67), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 86), Шаде (Шаллаи, 74), Хелер (Петерсен, 86), Демирович (Чжон Ву Ен, 74).

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито (Беяз, 85), Соса, Фюрих, Эндо, Мангаля (Ахамада, 72), Кулибали (Эглофф, 72), Калайджич, Тибиди (Мвумпа, 65).



"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д - 2:3

Голы: 0:1 – 6 Холанд, 1:1 – 45 Крамарич, 1:2 – 58 Ройс, 1:3 – 66, автогол Раум, 2:3 – 77 Рюттер.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 62), Ричардс, Раум (Бруун Ларсен, 83), Гайгер (Руди, 62), Баумгартнер (Рюттер, 9), Штиллер, Бебу, Крамарич, Даббур.

"Боруссия" Д: Кобель, Хуммельс, Аканджи (Понграчич, 83), Геррейру, Брандт (Азар, 56), Дауд, Беллингем, Вольф (Загаду, 56), Ройс, Мален (Мукоко, 83), Холанд (Витсель, 63).



"Гройтер Фюрт" – "Майнц" - 2:1

Голы: 1:0 – 12 Дудзяк, 2:0 – 66, автогол Белль, 2:1 – 90 Онисиво.

"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Виллемс (Иттер, 69), Дудзяк (Нильсен, 77), Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Абиама, 84), Левелинг (Бауэр, 85), Хргота.

"Майнц": Центнер, Видмер (Бросински, 80), Белль (Хак, 66), Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Боэтиюс, 66), Ли Чжэ Сон (Небель, 72), Баррейро, Штах (Штегер, 72), Онисиво, Буркардт.

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