Дортмундская "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм", "Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм", "Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги

Фото твиттер Бундеслиги

В рамках 20-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Выделим победы дортмундской "Боруссии" и "Байера". "Шмели" с трудом на выезде обыграли "Хоффенхайм", а "фармацевты" дома уничтожили "Аугсбург".

"Байер" – "Аугсбург" - 5:1

Голы: 1:0 – 9 Бельараби, 2:0 – 24 Диаби, 2:1 – 62 Майер, 3:1 – 65 Диаби, 4:1 – 69 Диаби, 5:1 – 81 Аларио.

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та (Рецос, 82), Инкапиэ, Баккер, Андрих, Адли (Арангис, 70), Виртц (Сертдемир, 82), Бельараби (Фосу-Менса, 78), Шик (Аларио, 70), Диаби.

"Аугсбург": Гикевич, Гумны (Фрамбергер, 74), Оксфорд, Удуохай, Педерсен (Гюнтер, 46), Варгас (Зекири, 46), Гауэлеу, Майер, Дорш, Грегорич (Хан, 74), Пепи (Нидерлехнер, 57).
 

"Боруссия" М – "Унион" - 1:2

Голы: 0:1 – 18, пенальти Крузе, 1:1 – 40 Коне, 1:2 – 84 Крузе.

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер (Плеа, 87), Эльведи, Фридрих, Нетц (Скалли, 87), Хофманн (Херрманн, 79), Закария, Нойхаус, Коне, Эмболо.

"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн (Очипка, 88), Хедира, Премель (Мевальд, 58), Крузе (Харагути, 88), Фогльзаммер (Беренс, 71), Беккер (Озтуналы, 70).
 

"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:0

Голы: 1:0 – 37, автогол Ито, 2:0 – 71 Шаде.

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Гульде, 67), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 86), Шаде (Шаллаи, 74), Хелер (Петерсен, 86), Демирович (Чжон Ву Ен, 74).

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито (Беяз, 85), Соса, Фюрих, Эндо, Мангаля (Ахамада, 72), Кулибали (Эглофф, 72), Калайджич, Тибиди (Мвумпа, 65).
 

"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д - 2:3

Голы: 0:1 – 6 Холанд, 1:1 – 45 Крамарич, 1:2 – 58 Ройс, 1:3 – 66, автогол Раум, 2:3 – 77 Рюттер.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер (Нордтвейт, 62), Ричардс, Раум (Бруун Ларсен, 83), Гайгер (Руди, 62), Баумгартнер (Рюттер, 9), Штиллер, Бебу, Крамарич, Даббур.

"Боруссия" Д: Кобель, Хуммельс, Аканджи (Понграчич, 83), Геррейру, Брандт (Азар, 56), Дауд, Беллингем, Вольф (Загаду, 56), Ройс, Мален (Мукоко, 83), Холанд (Витсель, 63).
 

"Гройтер Фюрт" – "Майнц" - 2:1

Голы: 1:0 – 12 Дудзяк, 2:0 – 66, автогол Белль, 2:1 – 90 Онисиво.

"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Виллемс (Иттер, 69), Дудзяк (Нильсен, 77), Кристиансен, Зегуин, Тилльманн (Абиама, 84), Левелинг (Бауэр, 85), Хргота.

"Майнц": Центнер, Видмер (Бросински, 80), Белль (Хак, 66), Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Боэтиюс, 66), Ли Чжэ Сон (Небель, 72), Баррейро, Штах (Штегер, 72), Онисиво, Буркардт.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
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