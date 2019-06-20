Дортмундская "Боруссия" переманила таланта из "Барселоны"

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Дортмундская "Боруссия" переманила таланта из "Барселоны"

Дортмундская "Боруссия" усилилась правым защитником "Барселоны" Матеу Мореем, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

19-летний испанец присоединился к "шмелям" на правах свободного агента и заключил пятилетний контракт.

Стоит отметить, что Морей покинул "блауграну" со скандалом. Клуб в ультимативной форме требовал от него подписать новое соглашение, но тот отказался.

Transfermarkt оценивает стоимость перспективного фулбека в 300 тысяч евро.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Правильно, что в путалоне делать? Гному бороду расчёсывать?

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Крош
Крош

А вот если бы Инопланетнейший взял его в свой номер...Устроили бы ЖМЖ.

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