Дортмундская "Боруссия" переманила таланта из "Барселоны"

Дортмундская "Боруссия" усилилась правым защитником "Барселоны" Матеу Мореем, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

19-летний испанец присоединился к "шмелям" на правах свободного агента и заключил пятилетний контракт.

Стоит отметить, что Морей покинул "блауграну" со скандалом. Клуб в ультимативной форме требовал от него подписать новое соглашение, но тот отказался.

Transfermarkt оценивает стоимость перспективного фулбека в 300 тысяч евро.

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